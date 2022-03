Napoli-Udinese: Spalletti con il 4-3-3 ma con una grande novità

Il Napoli ancora con il modulo 4-3-3 per la sfida con l’Udinese di sabato pomeriggio allo stadio Maradona, il tecnico azzurro terrà fuori Fabian Ruiz dai titolari. Ma non è questa l’unica novità di Napoli-Udinese, perché in campo ci sarà Piotr Zielinski. Il polacco era rimasto in panchina nella sfida con il Verona, anche perché nei match con Lazio e Milan le sue prestazioni non erano state esaltanti. Come ricorda Corriere dello Sport, il polacco non è nuovo a cali di rendimento di questo tipo, anche se in queta stagione è stato molto più costante. In ogni caso il talento di Zielinski non si scopre ora, in una partita con un Udinese che può giocare tutta in difesa avere un uomo che accende la luce è fondamentale.

Zielinski titolare in Napoli-Udinese

Ma Spalletti è pronto ad altri cambi per la sfida con i friulani, sempre in virtù della necessità di avere uomini che possano inventare la giocata. Ritorna in campo dal primo minuto anche Lorenzo Insigne, il capitano azzurro reduce da problemi fisici aveva riposato nel primo tempo col Verona. Ora è pronto a tornare di nuovo in campo, ma in un modulo leggermente diverso a quello usuale. Nel 4-3-3 di Spalletti di Napoli-Udinese sarà Zielinski la variabile ‘impazzita’, ovvero colui che può cambiare il sistema nelle due fasi. Si, perché il polacco può spostarsi a centrocampo in fase difensiva, mentre avanzare il raggio d’azione durante l’attacco. Non è solo una questione di numeri, ma di movimenti e di caratteristiche dei giocatori ovviamente. Con Fabian Ruiz in panchina e Zielinski il Napoli guadagna qualcosa in dinamicità, ma entrambi sono capacità di lanciare Osimhen e di servirlo sia nel corto che nel lungo. Solo che Zielinski ha quella vocazione di giocare qualche metro più avanti che può fare la differenza nel match del Maradona con i friulani.