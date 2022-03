GAZZETTA – Insigne in panchina, la telefonata di Mancini: il retroscena

Lorenzo Insigne finisce in panchina durante la sfida Verona-Napoli, una gara decisiva per la corsa scudetto. Il tecnico Luciano Spalletti ha preso una decisione forte, quella di mandare il suo capitano in panchina, anche a causa di problemi muscolari. Certo Insigne non aveva incantato nelle ultime uscite. I problemi fisici incidono sulle prestazioni, così Spalletti ha deciso di non fare più sconti a nessuno ci sono da giocare nove partite decisive e quindi serve chi è al meglio della forma. Dopo la panchina di Verona-Napoli è arrivata la telefonata di Roberto Macini, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, che vuole preservare uno dei suoi uomini migliori, in vista dei playoff per partecipare a Qatar 2022.

Mancini telefonata a Insigne: convocazione già fissata

Gazzetta dello Sport sulla vicenda scrive: “È quella che gli ha fatto il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini all’inizio della settimana. E, come recitava un vecchio spot, una telefonata “ti allunga la vita”. Nel senso che in un momento delicato Lorenzo ha sentito la stima del suo c.t. che gli ha chiesto di volare a Coverciano: lo aspetta già sabato sera. Per cui subito dopo la partita con l’Udinese, il capitano del Napoli si trasferirà subito a Firenze per calarsi nel clima della Nazionale. Insigne sa che per far bene in Nazionale deve prima riprendersi il suo Napoli, sabato contro l’Udinese in quello stadio Maradona da ‘espugnare‘ “. Con l’Udinese Insigne potrebbe rientrare di nuovo in campo da titolare. Per quella sfida il tecnico Spalletti ha in mente ancora un cambio di modulo, per favorire Osimhen ed i rifornimenti per i suoi gol, ma senza perdere equilibrio.