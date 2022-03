Napoli, lo scudetto passa da Osimhen, Spalletti cambia: ecco come

La corsa scudetto del Napoli sarà influenzata dai gol di Victor Osimhen: Spalletti è pronto a cambiare modulo per servirlo al meglio. Il tecnico azzurro lo ha fatto, anche per necessità contro il Verona, giocandosi l’uno contro uno senza paura, ma sembra pronto a riproporre il modulo anche nelle prossime partite. Il Napoli affronta l’Udinese sabato alle 15.00. Un altro scoglio da superare per la corsa scudetto, pesantemente influenzata da errori arbitrali, tra cui anche quello della premiata ditta: Guida-Massa.

Con l’Udinese ci sarà di nuovo il pienone allo stadio Diego Armando Maradona, come contro il Milan ma questa svolta si spera che lo stadio di Fuorigrotta possa essere un alleato. Si, perché la corsa scudetto sarà influenzata proprio dal Maradona.

Osimhen: i gol scudetto per il Napoli

Fino ad ora Osimhen ha segnato 9 gol in campionato, 13 in totale in questa stagione in 24 partite giocate e nemmeno tutte dall’inizio. Corriere dello Sport scrive che segna solo Osimhen. “Da quando è rientrato dopo le 8 partite e mezzo (ci sono 40′ con l’Inter) saltate per la frattura allo zigomo ha giocato 5 volte da titolare più tre pezzetti, per un totale di 511 minuti, e ha segnato 4 gol, uno ogni 127 minuti. Nello stesso periodo, ovvero nelle ultime 8 partite, tutto il Napoli ha realizzato 15 gol, ma 4 solo con la Salernitana, ultima in classifica, quando Osimhen è entrato in campo a 26 minuti dalla fine. Poi nell’ultima giornata è stato decisivo con una doppietta“.

Tre gol di testa, uno all’interno dell’area piccola.

I gol di Osimhen saranno decisivi per la lotta scudetto. Ecco perché Luciano Spalletti sta pensando di cambiare ancora modulo per servire di più Osimhen senza perdere equilibrio. Fuori Zielininski o comunque il trequartista, dentro un mediano in più. Quindi non un arretramento, ma l’inserimento di un giocatore con altre caratteristiche. Così si cercherà di servire Osimhen con i cross, con i lanci lunghi e sfruttare le sue capacità in area, ma proteggendo la difesa.