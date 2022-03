Corriere: Anguissa-Napoli, De Laurentiis riscatta il centrocampista. Definita la strategia sul mercato

Anguissa resta a Napoli, de Laurentiis si è convinto a riscattarlo dal Fulham dove è stato prelevato in prestito oneroso.

Frank Zambo Anguissa è senza dubbio uno dei centrocampisti più forti della serie A. Il camerunense arrivato come oggetto misterioso a Napoli, in brevissimo tempo ha conquistato tutti.

Anguissa sarà uno dei perni del Napoli anche nella prossima come annuncia l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“Ha convinto tutti Frank Zambo Anguissa: in primis i tifosi alla sua prima uscita stagionale contro la Juventus, battuta per 2-1 al Maradona. Ma quello che è più importante è che ha convinto il Napoli. Quantità e qualità al servizio di Spalletti che non smette di elogiarlo ad ogni occasione.

Del resto quando è in campo il suo contributo si vede: la mediana sembra arricchirsi e aumenta di spessore. Ecco perché la società partenopea si è convinta a riscattarlo dal Fulham dove è stato prelevato in prestito oneroso (400 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Un affare per un calciatore ancora giovane (26 anni) e che può dare ancora tanto in maglia azzurra“.

Il quotidiano aggiunge ulteriori dettagli: “Non è quindi un caso che il Napoli stia cercando, nella sua «rivoluzione» che inevitabilmente ci sarà quest’estate, di trovare dei punti fermi per allestire la rosa per la prossima stagione. Affari low cost, ingaggi abbassati con giocatori di sicuro affidamento come Anguissa e Juan Jesus.

Il disegno del nuovo scacchiere è appena cominciato. Il camerunense sarà uno degli alfieri che Spalletti potrà muovere per il suo gioco. Ma prima occorrerà blindare la Champions e resta ancora vivo il sogno scudetto”.