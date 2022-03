Napoli, Anguissa resta, Giuntoli a lavoro con il Fulham: Il restroscena

Frank Anguissa è stato uno dei trascinatori del Napoli di Spalletti. Giuntoli lavora per il riscatto dal Fulham.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la conferma di Anguissa è certa, ma quel che non lo è è la cifra per il riscatto. Con il club di Londra, la scorsa estate, sono stati pattuiti 15 milioni di euro per poter acquistare a titolo definitivo il camerunese, ma il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli proverà a limarla e a ottenere uno sconto.

Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Il suo è un recupero fondamentale sia in chiave Champions, l’obiettivo minimo del club, sia per provare a coltivare ancora il sogno-scudetto. A fine stagione, poi, si affronterà il discorso del suo riscatto: o meglio, il Napoli provvederà a saldare al Fulham quel che serve per acquistarne il cartellino. Non è in discussione la conferma di Anguissa, piuttosto il prezzo: 15 milioni di euro è la cifra fissata, ma Giuntoli proverà a limarla”.