Adani: “Anguissa miglior centrocampista della Serie A”. Cassano: “Mi ricorda Viera” – VIDEO

Per Daniele Adani Zambo Anguissa, è il miglior centrocampista della Serie A. Il centrocampista del Camerun si è confermato anche contro la Sampdoria risultato tra i migliori in campo per prestazione e qualità di gioco.

L’analisi dei 4 bomber Vieri, Adani, Ventola e Cassano sullo strabiliante stato di forma del Napoli di Spalletti. Dopo l’ennesima grande prestazione e 4 gol rifilati alla Sampdoria, la squadra partenopea ha convinto tutti ed ora si candida seriamente alla vittoria del campionato.

ADANI ELOGIA ANGUISSA

Ai microfoni della Bobo Tv, lDaniele Adani, ex calciatore di Inter e Fiorentina, ha elogiato il Napoli di Spalletti, in particolare Adani si è soffermato su Zambo Anguissa.

“Anguissa mi ricorda il miglior Song dell’Arsenal. Marcelo Bielsa lo volle al Marsiglia, ma poco dopo arrivarono le dimissioni e dopo di lì questo ragazzo si è trasferito in Inghilterra al Fulham. Se ti vuole uno come Bielsa non c’è altro da dire, in questo momento Anguissa è il miglior centrocampista della Serie A”.

CASSANO: ANGUSSA COME VIERA

Alla Bobo Tv anche Antonio Cassano, in precedenza, aveva elogiato Zambo Anguissa: “Forse sono estremo, ma mi viene il paragone flash in mente con Vieira. Che chiamata di Giuntoli, prendere un calciatore del genere in prestito con diritto di riscatto, dopo 3 giorni era in campo con la Juve e da allora è un carrarmato. Era un giocatore fuori dal giro solo per i dirigenti incompetenti che non conoscono i giocatori. Faccio i complimenti al ds azzurro per il colpo messo a segno”