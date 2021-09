Corriere dello Sport – Anguissa: sapete quanto è costato al Napoli? Non ditelo alla Juve

Frank Anguissa è la rivelazione di questo inizio stagione del Napoli. Domina il centrocampo ma ha anche la tecnica per dribblare. Il Napoli lo ha preso in prestito dal Fulham in chiusura di calciomercato, ma già si parla di un riscatto anticipato. Le prestazioni del giocatore del Camerun sono sotto gli occhi di tutti. Anguissa ha giocato la sua prima partita da titolare con la Juventus e da quel momento in poi non è più uscito dal campo. Sicuramente l’assenza di Lobotka e Demme ha inciso, ma allo stesso tempo a convincere sono state le prestazioni del giocatore che ha incantato anche in Sampdoria-Napoli.

Anguissa: il prezzo

Corriere dello Sport fa un parallelo con il costo di Anguissa per il Napoli e quello del centrocampo della Juventus. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo.