Video – Samp-Napoli: Starace Show, festeggia sotto la curva del Napoli

Fa il giro del web il video di Tommaso Starace che festeggia sotto la curva dei napoletani dopo Sampdoria-Napoli. Nelle immagini si vede il magazziniere del club azzurro, autentico totem per il gruppo, che al termine della partita va ad esultare con i tifosi partenopei. Accompagnato dal capitano Lorenzo Insigne, Starace esulta alzando le braccia e saltellando mentre il pubblico lo accompagna con dei cori. Il video di Starace che festeggia è uno dei segnali di come il gruppo del Napoli sia unito più che mai.

La prova di forza dimostrata con la Sampdoria, a cui sono stati rifilati quattro gol, è una conferma per Luciano Spalletti. Il tecnico sta predicando calma, ma è chiaro che gli azzurri hanno le potenzialità per puntare in alto. Lo ha capito anche il gruppo, a cominciare da Koulibaly che ha lanciato un messaggio chiaro ed evidente proprio in Sampdoria-Napoli. Ad animare il gruppo del Napoli ci pensa sempre Starace, grande amico di tanti calciatori tra cui Dries Mertens, con cui più volte è stato autore di video esilaranti apparsi su Instagram e Tik Tok. Un modo goliardico per cementare l’intesa e stemperare la tensione delle partite, in un campionato con un calendario sempre più fitto.