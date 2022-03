Napoli: Rinnovo Juan Jesus, la scelta di De Laurentiis

Juan Jesus ha convinto tutti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto quello del carattere e del comportamento. Il difensore brasiliano era arrivato a Napoli come autentica scommessa e anche con qualche sfottò da parte di qualche tifoso. Sembrava un giocatore praticamente finito, ma a 30 anni Juan Jesus si è dimostrato tutt’altro. Quella scommessa fatta da Luciano Spalletti si può dire già vinta. Il tecnico ha avuto la pazienza di attendere che Juan Jesus tornasse in forma, poi lo ha lanciato in un periodo complicatissimo, in cui il brasiliano ha dovuto sostituire non uno qualsiasi; ma bensì Kalidou Koulibaly. Lo ha fatto egregiamente e quando si è dovuto sacrificare come esterno mancino si è adeguato, senza alcun problema. Per questo il rinnovo di Juan Jesus da parte di De Laurentiis appare più che meritato.

Corriere dello Sport sul difensore scrive che Juan Jesus ha firmato un contratto annuale con opzione per il rinnovo per una ulteriore stagione. “A fine anno l’opzione sarà esercitata perché il calciatore ha dimostrato di essere utile alla clausa con 17 apparizioni in campionato, una in Coppa Italia e sei in Europa“. Ma soprattutto Juan Jesus ha dimostrato di essere un grandissimo professionista, mettendosi sempre a disposizione della squadra e del tecnico, senza mai alcuna polemica. De Laurentiis avallerà il rinnovo di Juan Jesus per la prossima stagione, ma gli anni di contratto potrebbero essere anche più di uno. Intanto il calciomercato del Napoli è sempre attivo, sia in entrata che in uscita con le tante voci su Fabian Ruiz e Osimhen che animano questo finale di campionato.