Juan Jesus l’agente: “Napoli, che felicità. Vi do una notizia”

Il Napoli conferma Juan Jesus anche per il prossimo anno. Il difensore ha convinto tutti. Conferme anche dall’agente Calenda.

Il Napoli di Spalletti non molla la lotta scudetto, in queste ultime nove partite gli azzurri daranno il massimo per regalare un sogno ai tifosi azzurri. Uno dei grandi meriti di Spalletti è quello di aver ridato vita a tantissimi giocatori. Su tutti ci sono i vari Lobotka, Rrahmani e Fabián Ruiz ma in relativo silenzio sta lavorando in maniera importante anche Juan Jesus, diventato un vero e proprio punto di riferimento.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il Napoli confermerà Juan Jesus anche il prossimo anno.

“Juan Jesus ad agosto ha firmato un contratto annuale con gli azzurri con opzione di rinnovo per un ulteriore stagione. A fine anno l’opzione sarà esercitata perché il calciatore ha dimostrato di essere utile alla causa con 17 apparizioni in campionato, una in Coppa Italia e sei in Europa.

Ora è un po’ ai margini ma ha sorretto la causa azzurra, quando è venuto a mancare per la Coppa D’Africa Kalidou Koulibaly. Non è quindi un caso che il Napoli stia cercando, nella sua «rivoluzione» che inevitabilmente ci sarà quest’estate, di trovare dei punti fermi per allestire la rosa per la prossima stagione. Affari low cost, ingaggi abbassati con giocatori di sicuro affidamento come Anguissa e Juan Jesus”.

IL NAPOLI CONFERMA JUAN JESUS

Conferme sulla permanenza a Napoli di Juan Jesus arrivano anche dal suo agente Roberto Calenda che ha dichiarato l’intenzione di proseguire questo percorso insieme:

“Juan Jesus è felice a Napoli, parliamo con la società per il rinnovo del contratto, siamo fiduciosi”.

Juan Jesus ha convinto tutti, dal primo all’ultimo. Nelle ultime nove finali che attendono il Napoli Juan Jesus difficilmente scenderà in campo dal primo minuto, con il rientro di Koulibaly è anche plausibile attendere in panchina.

Spalletti sa di poter contare su di lui in qualsiasi momento, così come i compagni. In attesa dell’ufficialità del rinnovo e nella speranza di raggiungere un traguardo da sogno con il Napoli, la sua vittoria l’ha già ottenuta rilanciandosi tra gli applausi di una città intera.