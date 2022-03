Bremer al Napoli: si può fare, solo in un caso

Gleison Bremer al centro del calciomercato in Serie A, il difensore del Torino piace a tantissimi club tra cui il Napoli. La sua valutazione è aumentata a dismisura in questa stagione ed ora pre acquistare il cartellino di Bremer servono almeno 40 milioni di euro. Soldi che possono investire solo i top club senza cedere altri calciatori. Bremer è attenzionato anche dai grandi club esteri, in particolare quelli della Premier League: Liverpool, Manchester City e Arsenal. I Gunners sono il club che guarda maggiormente in Serie A ed ha messo nel mirino pure Fabian Ruiz e Osimhen.

Calciomercato: Napoli-Bremer, le novità

Secondo Tuttosport la cessione del brasiliano a fine stagione è più che probabile, nonostante il suo recente rinnovo con il Torino. Cairo ha fatto sottoscrivere al difensore un contratto fino al 2024 a 1,8 milioni di euro a stagione, ma sarà veramente difficile trattenerlo in granata. Secondo il quotidiano sportivo non è ancora escluso che il Napoli possa acquistare Bremer per la prossima stagione. Ma questo potrebbe avvenire solo in caso di una cessione di Kalidou Koulibaly per 60 milioni di euro. Il difensore senegalese ha 30 anni e piace tantissimo ai club di Premier League ma anche al Barcellona. Il Napoli vorrebbe tenere Koulibaly e dargli la fascia di capitano, facendo anche un’eccezione sull’ingaggio, ma anche in questo caso non sarà semplice resistere al pressing degli altri club. Così Bremer potrebbe essere il sostituto di Koulibaly ma con una carta di identità diversa: il brasiliano ha 24 anni. Inoltre il Napoli potrebbe cercare di inserire nella trattativa anche Petagna che piace molto al direttore sportivo del Torino.