Fifa esclude la Russia, non giocherà i Mondiali Qatar 22. Spartak fuori dall’Europa League

Ufficiale la Russia è stata esclusa dai Mondiali di Qatar 2022, la decisione è diventata ufficiale. La Nazionale avrebbe dovuto giocare i playoff a marzo, ma già la Polonia e la Svezia avevano rifiutato di sfidare la Russia dopo la decisione di Putin di scendere in guerra e invadere l’Ucraina. Sospesi anche i club dalle competizioni UEFA: lo Spartak Mosca non continuerà il suo percorso in Europa League. Proprio lo Spartak è stato avversario del Napoli durante i gironi di Europa League, la squadra russa aveva vinto sia all’andata che al ritorno piazzandosi al primo posto del girone, proprio in virtù degli scontri diretti a favore. Ora si ritrova fuori dalla competizione sportiva.

In questi giorni ci sono state altre decisioni importanti a livello sportivo. La stessa Uefa ha condannato l’invasione da parte della Russia. Molti sportivi si sono rifiutati di affrontare i russi in gare ufficiali. Il Gran Premio di Sochi di Formula 1 è stato annullato. Insomma, anche a livello sportivo, si cerca di fare terra bruciata intorno a Vladimir Putin.