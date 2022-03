Napoli: infortunio Ounas, le ultime notizie su Malcuit, Petagna e Meret

Napoli-Udinese le ultime novità dal Konami Center di Castel Volturno, infortunio per Adam Ounas che potrebbe saltare la sfida del Maradona. Ecco il report ufficiale della SSCN: “Il gruppo dopo una prima fase di torello ha svolto esercitazione tattica, esercitazione su calci piazzati e partita a campo ridotto.

Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Petagna e Meret terapie. Ounas ha svolto solo parte dell’allenamento per un affaticamento alla coscia sinistra“.

Napoli: la probabile formazione con l’Udinese

A questo punto sembra veramente difficile che Ounas possa rientrare nella lista dei convocati per Napoli-Udinese. Impossibile invece che ci saranno Petagna, che rientra tra un mese e Meret. Quindi ci sarà di nuovo Ospina in porta, sicuri di un posto da titolare Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Spalletti è rientrato a tenere il modulo 4-3-3 ma con dei cambi con Zielinski titolare al posto di Fabian Ruiz. Il polacco dovrebbe giocare titolare con Anguissa e Lobotka. Altra novità rispetto alla partita con il Verona sarà il rientro da titolare di Lorenzo Insigne che riprende il suo posto sulla fascia sinistra d’attacco. Ballottaggio sulla destra con Lozano, Elmas e Politano che si giocano un posto da titolare. Confermato invece Osimhen in attacco che vuole ritrovare il gol allo stadio Maradona.