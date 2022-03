Infortunio Petagna un mese di stop: ecco quando può rientrare

L’infortunio di Andrea Petagna con il Verona lo costringerà a restare un mese fermo, l’attaccante ha subito una distrazione alla coscia destra. Luciano Spalletti lo dice praticamente sempre: “Quando sembra che abbiamo tutti a disposizione, poi si ferma sempre qualcuno“. Lo ha ripetuto anche all’indomani dell’infortunio di Meret, che si è infortunato alla schiena durante uno scontro in allenamento. Ora tocca a Petagna fare i conti con la sfortuna: l’attaccante del Napoli si è infortunato durante la sfida con il Verona. Spalletti lo aveva inserito al minuto 89 per dare centimetri e peso in attacco, ma Petagna dopo appena quattro minuti ha dovuto lasciare il campo.

Quando ritorna Petagna?

Il giocatore è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una “distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra“, tradotto un mese di stop. Quindi sicuramente Petagna non ci sarà con l’Udinese sabato prossimo, poi ci sarà la sosta, che da questo punto di vista darà una mano a Spalletti. A questo punto Petagna può rientrare dall’infortunio nella sfida Napoli-Roma. Una delle cinque partite che il Napoli giocherà in casa in questo finale per la corsa scudetto. Un finale dove ci sarà bisogno di tutti, non solo di Petagna, che quando chiamato in causa dà sempre il massimo e segna anche gol decisivi. Ma ci sarà bisogno di recuperare giocatori importanti che stanno uscendo da infortuni, come Insigne e Lozano, ma anche di chi sta ricaricando le batteria come Zielinski. E ci sarà bisogno anche di Mertens, che senza Petagna è la prima alternativa a Osimhen. Il nigeriano non si discute, soprattutto se servito come si deve, ma avere il re dei gol in panchina, con un estro come quello di Mertens è senza dubbi un valore aggiunto per Luciano Spalletti.