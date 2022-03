TUTTOSPORT – Napoli, i giocatori vogliono lo scudetto: fissato un obiettivo

Il Napoli crede ancora nello scudetto, così secondo Tuttosport nasce un nuovo patto per il titolo all’interno dello spogliatoio azzurro. La vittoria con il Verona ha dato vigore alla squadra azzurra, demoralizzata dopo la sconfitta con il Milan. Alti e bassi che il Napoli da qui a fine stagione non si può più permettere, perché ne ha fatti già troppi.

La squadra di Spalletti dovrà sfruttare lo stadio Maradona che quest’anno non sempre è stato un alleato: quattro le sconfitte tra le mura amiche. Ma la mentalità di Spalletti, orientata a far giocare solo chi sta bene sotto ogni punto di vista, sembra aver inciso sul Napoli che ora ha siglato un nuovo patto scudetto.

Ecco quanto scrive Tuttosport: “E’ stato sottoscritto un patto nello spogliatoio del Napoli, prendere nelle ultime 9

giornate gli stessi punti dei primi 9 turni di questa Serie A. Cioè 25 (8 vittorie ed il pareggio in casa della Roma), con gli azzurri che chiuderebbero a quota 85 punti. Ora che la zona Champions è ormai prossima (gli azzurri dovrebbero perdere 9 punti nelle ultime 9 gare per permettere all’Atalanta di rientrare in gioco), la squadra di Spalletti vuole divertirsi fino alla fine, tenendo sotto scacco le due milanesi“. Non sarà semplice riuscire nell’impresa e per qualche partita mancherà anche Petagna per infortunio, ma oramai il Napoli in questa stagione si è abituato a non avere mai tutti gli effettivi a disposizione.