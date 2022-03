Pedullà conferma: “Scamacca, c’è anche il Napoli”, doppio arrivo dal Sassuolo?

L’asse Napoli-Sassuolo può portare a diversi scenari di calciomercato, secondo Alfredo Pedullà il Napoli è interessato Scamacca. L’attaccante italiano è uno dei giocatori in rampa di lancio in questa stagione. Pedullà attraverso il suo sito ufficiale fa sapere che Inter e Milan sono forti sul Scamacca, ma che l’attaccante preferisce il nerazzurro. Poi aggiunge: “Abbiamo aggiunto anche il Napoli, ma molto complicata. Il resto non dipende da Scamacca ma dall’Inter e dalle triangolazioni con il Sassuolo. C’è tempo, soprattutto siamo appena a metà marzo”.

Napoli-Sassuolo: ultime di calciomercato

Ma il Napoli sta pensando anche ad un altro giocatore del Sassuolo ed è Berardi. Secondo la radio ufficiale del calcio Napoli, l’esterno di destra è uno di quelli che maggiormente piace a Cristiano Giuntoli. Berardi ha 27 anni e sembra pronto al grande salto, quello che ogni anno sembra dover fare ma che poi viene rimandato. Il Napoli a fine stagione potrebbe fare molti movimenti proprio nel reparto avanzato. Ci sono molte pedine da sistemare. Insigne va al Toronto, il contratto di Mertens scade e difficilmente sarà rinnovato. Ounas non ha ancora convinto del tutto e c’è il pressing costante della Premier League su Osimhen. Ovviamente il Napoli non venderà tutti, ma è chiaro che i movimenti in attacco possono essere tanti.