Sergino Dest pista Napoli: lascia il Barcellona

Calciomercato Napoli con Sergino Dest avvicinato al club di Aurelio De Laurentiis, l’esterno è pronto a lasciare Barcellona. Il club catalano non sembra convinto delle prestazioni del talento ex Ajax con doppio passaporto statunitense e olandese. Secondo quanto riferisce calciomercato.com a fine stagione il Barcellona metterà in vendita Sergino Dest che ha un contratto fino al 2025 con il club spagnolo, che sta già provando a prendere Naussair Mazraoui gestito da Mino Raiola.

Calciomercato Napoli: le novità di oggi

Il Napoli sta facendo un pensiero a Sergino Dest, giocatore che può giocare su più fronti da esterno. Il calciatore piace anche alla Roma che al momento è la squadra italiana più interessata. Ma Cristiano Giuntoli sta lavorando molto per rinforzare il parco attaccanti della prossima stagione, dato che al termine di quella attuale lasceranno molti calciatori. Bisogna trovare il sostituto di Insigne che va al Toronto, ma anche Mertens sembra prossimo a dire addio agli azzurri: il belga ha il contratto in scadenza. Inoltre il club partenopeo deve valutare Ounas e le eventuali offerte dalla Premier League per Osimhen. Ecco perché si parla anche di un interessamento per Scamacca del Sassuolo. In ogni caso la trattativa per Sergino Dest sembra complicata per il Napoli, che nel ruolo di esterno destro di difesa ha un baluardo come Di Lorenzo.