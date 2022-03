Sky: “Osimhen, dalla Premier ci proveranno in estate. De Laurentiis ha un’idea”

Calciomercato Napoli con Victor Osimhen nel mirino dei club di Premier League in particolare del Newcastle, lo conferma Sky. L’attaccante nigeriano è stato acquistato dal Napoli nella stagione 2020/21 per una cifra complessiva di 70 milioni di euro, comprese le contropartite tecniche. Nonostante le tante partite saltate per infortunio Osimhen ha una media gol importantissima, tanto che molti club lo stanno seguendo. Piace particolarmente in Premier League, con il Newcastle che a gennaio aveva offerto 150 milioni di euro per prendere anche Fabian Ruiz.

Mario Giunta di Sky parla di Osimhen e dell’interesse della Premier League: “Giocatore veramente fantastico. Certo se ci aspettiamo Benzema sbagliamo. La Premier League si sta interessando al giocatore. Il Newcastle si è fatto avanti già a gennaio e non escludo che possa esserci un ritorno di fiamma anche durante il mercato estivo“. Giunta a Radio Kiss Kiss Napoli, aggiunge: “Il Napoli si può permettere di resistere alle offensive dei club di Premier League. Una cessione può avvenire solo qualora ci fosse veramente una grandissima offerta che pochi si possono permettere. La sensazione è che Osimhen resterà a Napoli per la prossima stagione“. Secondo le ultime novità De Laurentiis sarebbe pronto a cedere Osimhen solo per cento milioni di euro.