“Osimhen non sa segnare” il dato che zittisce tutti

Victor Osimhen nel bene o nel male si parla sempre di lui, perché indossare la maglia numero 9 del Napoli indossata da gente tipo Careca e Higuain, non è una cosa semplice. Da Osimhen ci si attendono gol a ripetizione e quando non segna fa notizia. Quando invece scaraventa il pallone in rete, fa ancora più notizia. Eppure in questo marasma di emozioni ci si perde nell’equilibrio. Perché le critiche ad Osimhen da parte dei tifosi non mancano quando non fa gol. Ma se i supporters possono essere giustificati, in quanto vivono il calcio con istinto e passione, non si può dire la stessa cosa degli addetti lavori. Enrico Fedele, ad esempio, solo una settimana fa diceva che Osimhen non sa segnare. Il nigeriano poi ha risposto sul campo: siglando una doppietta al Verona da vero bomber. Ma sono le statistiche di Osimhen che esaltano la sua media gol.

Quanti gol ha fatto Osimhen?

Va ricordato che Osimhen ha solo 23 anni e che il Napoli ha scommesso sul suo talento già quando ne aveva 22. Anche perché come detto da Diego Maradona Junior, fino ad ora i difensori possono solo prendere il numero di targa ad Osimhen. Ma a parlare sono le statistiche dei gol segnati da Osimhen fino ad oggi: 13 in questa stagione in totale tra Serie A ed Europa League, in appena 24 partite disputate ed alcune nemmeno dal primo minuto. Nella stagione 2021/22 Osimhen ha saltato 16 partite del Napoli per infortunio e Covid 19. Nella stagione 2020/21 ne aveva saltato 23 di partite, mettendo a segno comunque 10 gol nella sua prima stagione in azzurro.

Ma c’è un altro dato sulle statistiche dei gol di Osimhen che fa riflettere, è quello pubblicato dalla SSCN: “Nelle ultime due stagioni, nessun giocatore del Napoli ha segnato più gol di Victor Osimhen, nel girone di ritorno: 12 al pari di Lorenzo Insigne“.

📊 Nelle ultime due stagioni, nessun giocatore del Napoli ha segnato più gol di @victorosimhen9 nel girone di ritorno: 12 al pari di @Lor_Insigne 😍 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/bONr1D76ye — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 14, 2022

Insomma c’è chi dice che Osimhen non sappia segnare, ma spesso, troppo spesso si è trovato a fare a sportellate da solo con tutta la difesa avversaria. Sarà un caso che con il Verona, con maggiore sostegno è riuscito a segnare una doppietta? Il Napoli al Bentegodi ha riempito di più l’area di rigore sui cross, dando ad Osimhen la possibilità di non giocare da solo contro tutti. Perché ad esempio sul primo bellissimo gol di testa, Osimhen sfrutta anche l’inserimento di Lozano sul secondo palo, sembra poco ma nel calcio tempi e spazi sono fondamentali.