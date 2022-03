Striscione tifosi Verona: questura e digos indagano, cosa rischiano

Indagano Questura e digos sullo striscione dei tifosi del Verona in cui si invita Russia e Ucraina a bombardare Napoli. Un riferimento assurdo perché si tira in ballo il dramma della guerra, perché si chiede la morte di milioni di persone, perché non si capisce nemmeno il dolore che sta provando il popolo ucraino. C’è chi ha definito geniale lo striscione degli Ultras della Curva Sud, ma di geniale in tutto questo c’è solo l’estrema stupidità di chi lo ha ideato.

Sugli autori dello striscione dei tifosi del Verona contro i napoletani, stanno indagando digos e questura, come scrive Il Mattino: “La Digos indaga e la questura di Verona sta provando a risalire agli autori attraverso le telecamere a circuito chiuso che già erano operative da parte del Gos. Ora bisogna solo capire se la zona era sotto copertura della polizia di Verona. Una volta individuati scatterà la denuncia per violazione della legge Mancino. Ma potrebbe scattare anche il Daspo“. Il Verona invece non rischia nulla per lo striscione esposto dai suoi tifosi, il giudice sportivo non ha nemmeno preso in considerazione il fatto, ma solo le offese razziste contro Osimhen e Koulibaly.

Insomma dopo mezzo secolo di offese contro i napoletani ed il Napoli, sembra che nulla sia cambiato. Merito anche dell’annacquamento della legge contro le discriminazioni territoriali fatta da Tavecchio, che ora condanna anche lo striscione degli ultras veronesi.