Spalletti non guarda in faccia nessuno, ecco cosa ha deciso

Luciano Spalletti crede ancora nello scudetto del Napoli, lo ha detto subito dopo la partita persa col Milan. Per questo ha spronato i suoi calciatori a dare il massimo durante la sfida con il Verona, una partita da dentro fuori per “uomini forti”, per usare parole care al tecnico toscano.

Ma con il Verona non è arrivata solo una carica emotiva, ma anche una presa di posizione forte da parte di Spalletti che ha deciso di cambiare modulo passando al 4-3-3, anche se nell’impostazione offensiva è cambiato poco. Ciò che è cambiato è l’esclusione di alcuni uomini dalla partita e alcune interpretazioni tattiche, contro una squadra che fa dell’uno contro uno la sua arma migliore.

Spalletti: niente titolarissimi

“Il tempo delle parole è finito: lo ha detto Spalletti alla vigilia della partita con il Verona. Ma a quanto pare è scaduto anche il tempo degli intoccabili e delle certezze: che siano uomini schemi, numeri o persone, le scelte fino alla fine del campionato saranno ispirate esclusivamente dalla corsa-scudetto” scrive Corriere dello Sport.

Sempre il quotidiano sportivo fa sapere che Spalletti è uno che “all’Inter e alla Roma non ha mai guardato in faccia a nessuno, mai, e che a Napoli sta agendo sistematicamente in nome e per conto di un sogno chiamato scudetto. Un sogno di quelli realizzabili, mica una chimera: non è illusione, bensì pragmatismo. Opportunità“.

Anche perché lo scudetto Spalletti lo ha vinto con lo Zenit in Russia, ma in Italia non ci è mai riuscito.

Ed allora con il Verona è arrivato il cambio modulo, ma sono arrivate esclusioni eccellenti come Zielinski, troppo opaco con il Milan, ma anche Insigne reduce anche da problemi muscolare. Insomma da qui a fine stagione non ci saranno sconti per nessuno, gioca chi sta bene e chi dà garanzie, gli altri si accomoderanno in panchina.