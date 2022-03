Vigliotti: “Koulibaly grande cuore, ecco cosa ha fatto oggi”

Gianluca Vigliotti svela un retroscena su Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli sempre impegnato anche nell’aiutare gli altri. Il giornalista a Radio Goal ha detto: “Sapete che Koulibaly porta sempre qualcosa ai suoi connazionali, già in passato ha portato beni di prima necessità senza però farsi pubblicità. Però mi vi dico una cosa in più, abbiamo saputo che oggi Koulibaly ha portato i biglietti per la partita Napoli-Udinese. Un gesto veramente bellissimo quello del difensore del Napoli, che è un fuoriclasse non solo in campo, ma anche fuori dal terreno di gioco“.

Un cuore enorme quello di Kalidou Koulibaly, un uomo fantastico oltre che un grandissimo calciatore. Koulibaly è in piena sintonia con la città di Napoli, anche per questo i tifosi azzurri vorrebbero che restasse per sempre al Napoli. De Laurentiis vuole rinnovare il contratto di Koulibaly, la società si è decisa a fare una eccezione sul suo ingaggio, anche perché Spalletti chiede fortemente la sua conferma.