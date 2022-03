Osimhen si prende il Napoli: ma sapete da quanto non segna al Maradona?

Napoli-Udinese con Victor Osimhen ancora titolare, il nigeriano dopo la doppietta al Verona vuole sfatare il tabù Maradona. L’attaccante fino ad ora ha segnato 13 gol in 24 presenze, di cui alcune nemmeno giocate da titolare. Le sue statistiche gol sono veramente importanti, nonostante un’altra stagione con tantissimi infortuni ed indisponibilità.

Ora Osimhen sembra stare bene, rientrato anche l’allarme per un affaticamento muscolare, dato che ieri il giocatore si è allenato regolarmente in gruppo al Konami Center di Castel Volturno. Spalletti potrà schierarlo dal primo minuto nel match con l’Udinese: il primo delle 9 finali per la corsa scudetto. Ma Osimhen con l’Udinese dovrà ritrovare anche il gol al Maradona che manca oramai da cinque mesi.

Napoli-Udinese: Osimhen e il nuovo modulo

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “La sfida di domani vale tanto e Spalletti vuole giocarsela con il suo riferimento al centro dell’attacco, punterà sul nigeriano che sta bene e ha voglia di tornare a segnare

anche al Maradona dove l’ultimo gol in campionato, decisivo, è datato 21 ottobre contro il Torino. Cinque mesi dopo, attraversati tra mille problemi e un’operazione dalla quale ha ereditato la maschera, Osimhen vuole ritrovare il sapore di una gioia a due passi dal proprio pubblico che sarà numeroso“.

Spalletti per supportare al meglio Osimhen sta pensando di puntare ancora sul 4-3-3, ma per Napoli-Udinese ci saranno novità a centrocampo.