Manfredi: “Cittadinanza onoraria a Koulibaly, ama Napoli”

Kalidou Koulibaly verso la cittadinanza onoraria di Napoli, è una proposta che viene confermata dal sindaco Gaetano Manfredi. Il primo cittadino di Napoli è stato intercettato dagli inviati di Radio Goal alla Borsa Mediterranea del Turismo. Manfredi proprio sul turismo ha detto: “Sono molto contento dei tanti turisti che verranno ad affollare la nostra città, siamo grati a queste persone che ospiteremo con grande piacere. Continueremo a lavorare per il bene della città, c’è tantissima voglia di Napoli”.

Il primo cittadino della città partenopea Gaetano Manfredi ha detto: “Stiamo pensando di dare la cittadinanza onoraria di Napoli a Koulibaly. Un uomo ed un calciatore che ha sempre dimostrato di tenere tantissimo alla città partenopea. È un ragazzo veramente straordinario, oltre ad essere un grande atleta. Il suo attaccamento alla città è evidente“. Un attaccamento alla città evidente quella di Koulibaly che non perde mai l’occasione per impegnarsi a favori di chi ha più bisogno. Gianluca Vigliotti ha infatti rivelato che Koulibaly ha regalato i biglietti per Napoli-Udinese ai suoi connazionali.

Sullo striscione osceno dei tifosi del Verona contro Napoli, Manfredi ha aggiunto: “È assurdo che si sia arrivati a tanto. Un gesto che va stigmatizzato e che è stato compiuto sicuramente da una minoranza. Certe cose non devono più accadere”.