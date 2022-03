Napoli è il momento di Mertens: un gol per festeggiare la nascita di Ciro

Il Napoli ritorna ad affidarsi ai piedi di Dries Mertens, il re dei bomber azzurri sarà di nuovo in campo da titolare con l’Atalanta. Il belga ha dato vivacità all’attacco azzurro entrando nel secondo tempo di Napoli-Udinese, sfida in cui Osimhen ha segnato un’altra doppietta. Ora sarà Mertens a sostituire Osimhen. Perché la squalifica del nigeriano costringerà Spalletti a fare a meno del suo bomber e l’infortunio di Petagna lascia solo Mertens come punta centrale.

Avercene di attaccanti di scorta così: 144 gol in totale col Napoli per Mertens, il miglior marcatore azzurro della storia, 109 gol in campionato il migliore di tutti, 28 reti nelle coppe europee sempre il migliore anche in questo campo. Insomma i numeri di Dries Mertens parlano da soli.

Mertens gol per il figlio Ciro

Ma Atalanta-Napoli potrebbe essere ancora più speciale per Mertens. La sfida si gioca il 3 aprile, per quella data il bomber azzurro potrebbe aver già abbracciato il figlio in arrivo. Dai social Kat e Mertens hanno fatto sapere che l’arrivo del piccolo è vicino, probabilmente a fine mese. Quindi per Mertens segnare all’Atalanta può essere uno stimolo in più, per dedicare quel gol al figlio. Neonato che sarà un maschietto e che molto probabilmente si chiamerà Ciro, ovvero il nome che hanno affibbiato i tifosi del Napoli a Mertens. Segno di un legame profondo da tra il bomber belga e la città di Napoli, qualcosa che va oltre le prestazioni in campo. Ma che comunque è nato grazie alle giocate di Ciro sul terreno di gioco. Pennellate fiamminghe per disegnare quadri d’autore, Dries Mertens è talento e fiuto del gol, con lui il Napoli è in piedi sicuri.