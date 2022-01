Mertens e Kat pazzi di Napoli, la storia di Instagram è fantastica – Foto

Dries Mertens e la compagna Kat sono pazzi di Napoli, la storia Instagram riprende il mare. Un paesaggio fantastico quello che si vede dall’abitazione di Mertens e della compagna. Una veduta bellissima arricchita dalla presenza e dal rumore del mare, una sorta di sogno ad occhi aperti che Kat e Mertens non smettono di sottolineare ad intervalli regolari.

La stessa Kat ha più volte ammesso il suo amore per Napoli, ed oggi ha taggato di nuovo Mertens nell’ennesima storia di Instagram in cui mostra le bellezze della città. Una storia poi condivisa dall’attaccante del Napoli sui social. Un ennesimo messaggio di Mertens di voler restare a Napoli, come ha ammesso più volte anche di recente. Il contratto dell’attaccante belga è in scadenza col Napoli ma lui ha tutta la voglia di continuare a vestire la maglia azzurra, nonostante dal Qatar ci siano tante voci di mercato.

De Laurentiis vuole ridurre gli ingaggi del Napoli, anche perché ha il bilancio in rosso. Quindi se Mertens, a 35 anni, vuole restare in azzurro dovrà fare un sacrificio economico. Una possibilità da. On scartare, anche perché non essendo giovanissimo può decidere di scendere a qualche compromesso. Il tempo per trattare c’è ancora, così come la volontà di restare a Napoli.