“Napoli su Ndombele, filtra la volontà di Giuntoli”

Il Napoli alla ricerca di rinforzi sul mercato di gennaio: Ndombele del Tottenham è un obiettivo. A rivelare la notizia è Santi Aouna, giornalista di Footmercato. Secondo le ultime notizie di mercato il Napoli fa sul serio per Ndombele, centrocampista classe ’96 del Tottenham. Il club di De Laurentiis vorrebbe pescare di nuovo in Premier League per rafforzare la rosa di Spalletti, soprattutto quando si tratta di poter avere giocatori in prestito.

“Il Napoli ha un grande interesse per Tanguy Ndombele, la cui idea è quella di averlo in prestito già quest’inverno” dice il giornalista che aggiunge: “Gli Spurs non hanno preclusioni e potrebbero aprire ad una partenza del nazionale francese“.

Il Napoli sta facendo delle valutazioni, anche perché a centrocampo è recuperato Fabian Ruiz e l’emergenza è superata. Manca Anguissa, ma rientrerà dalla Coppa d’Africa e per ora Lobotka e Demme stanno dando garanzie. Lo slovacco è una vera rivelazione, dato che sta giocando in maniera sempre più convincente, tanto da mettere in crisi anche le gerarchie del futuro.