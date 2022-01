Striscione sotto casa di Insigine: “Parole da brividi per il capitano del Napoli

Uno striscione è comparso sotto casa di Insigne, il capitano del Napoli a luglio giocherà nel Toronto come ha ammesso il presidente Bill Manning.

Bill Manning, presidente del Toronto FC, prossima squadra di Lorenzo Insigne ha rivelato come è nata l’idea di portare in MLS il capitano del Napoli:

“Ho consultato l’elenco dei giocatori della Nazionale Italiana su Transfermarkt, soffermandomi su quelli che erano in scadenza di contratto e lui era uno dei pochi. Cercavo calciatori che fossero di livello mondiale, che avrebbero avuto un buon valore commerciale nella prossima finestra di mercato. Ho condiviso i miei rilievi al consiglio d’amministrazione e Lorenzo è finito in cima alla lista“.

Manning su Insigne ha poi aggiunto: “Il club non ha fatto acquisti per due intere stagioni per la pandemia e Insigne sarà un giocatore che la gente vuole venire a vedere perché c’è sempre la possibilità che faccia qualcosa di indimenticabile”

A prescindere dalla scelte Lorenzo Insigne resterà nella storia del Napoli. Un tifoso partenopeo ha esposto uno striscione nei pressi della casa di Insigne (Via Orazio). Lo stendardo posizionato di fronte l’abitazione del calciatore di Frattamaggiore recitava: “Domani è un altro viaggio, un’altra conquista. Ovunque andrai il tuo posto è sempre qui nel mio cuore… ti voglio bene capità”.