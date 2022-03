Anguissa l’infortunio fa tremare Spalletti: può saltare l’Atalanta, il piano di recupero

L’infortunio di Frank Anguissa è l’ennesimo problema per il Napoli di Luciano Spalletti, il centrocampista rischia di saltare l’Atalanta. Una delle nove partite decisive per la corsa allo scudetto rischia di giocarsi in piena emergenza. Oltre ad Anguissa, infatti, ci sarà la sicura assenza di Rrahmani e Osimhen. Difensore e attaccante erano diffidati e puntualmente sono stati ammoniti nel match con l’Udinese. Totalmente inventata dall’arbitro Fourneau l’ammonizione di Osimhen, tanto che il Napoli ha anche pensato di fare ricorso. Sicuro assente per infortunio anche Di Lorenzo, che non giocherà nemmeno i match playoff della Nazionale italiana di Mancini. Così come Petagna ancora alle prese con l’infortunio rimediato col Verona. Da valutare le condizioni di Ounas. Insomma in tutto potrebbero essere sei i giocatori mancanti con l’Atalanta, una vera maledizione quando si tratta di giocare contro la squadra di Gasperini.

Infortunio Anguissa: tempi di recupero

“Risentimento muscolare alla coscia sinistra” questo il referto dello staff medico del Camerun che ha spedito di nuovo a casa Anguissa. Inutile tenerlo in rosa, perché non si sarebbe potuto allenare in gruppo e quindi sicuramente non avrebbe giocato il doppio match di qualificazione tra Camerun e Algerina in programma tra venerdì e martedì.

Il Napoli valuterà domani l’infortunio di Anguissa, al rientro dal centro sportivo di Castel Volturno. Per lui è già prevista una tabella di marcia personalizzata. La speranza di Spalletti è di poterlo recuperare per Atalanta-Napoli. Dalla sua parte Anguissa ha il tempo dato che la sfida si gioca il 3 aprile. Eppure sarà una corsa contro il tempo, perché non è detto che il centrocampista africano riesca a farcela. Resta il fatto che il Napoli sarà ancora in piena emergenza infortuni, visto che manca pure Meret all’appello. Addirittura per l’estremo difensore del Napoli si parla di possibile stagione finita.