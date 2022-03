Marelli: “Ammonizione inesistente per Osimhen, vi spiego perché”

Luca Marelli analizza il fallo di mano di Osimhen che ha portato all’ammonizione di Osimhen, il nigeriano salta Atalanta-Napoli. Osimhen era diffidato e quindi con l’ammonizione inventata da Fourneau dovrà saltare al prossima partita per squalifica. Al termine di Napoli-Udinese anche Luca Marelli, alla moviola di Dazn ha detto: “Quando c’è questa tipologia di fallo di mano allora l’ammonizione scatta in maniera automatica, ma il problema è che quello di Osimhen non può essere considerato nemmeno fallo“.

Secondo Marelli l’arbitro Fourneau non “doveva ammonire Osimhen, perché il giocatore colpisce la palla con il braccio d’appoggio. Questo tipo di intervento se fosse avvenuto in area di rigore sarebbe stato rivisto al Var e l’eventuale assegnazione del calcio di rigore sarebbe stata annullata. Questo perché Osimhen colpisce la palla con il braccio che gli serve per non cadere a terra, quindi è d’appoggio per il giocatore“. Insomma l’ammonizione di Osimhen è inesistente, ma è stato comunque punito e quindi non potrà giocare con l’Atalanta. Napoli penalizzato perché perde il suo bomber che con l’Udinese ha raggiunto anche due record. Ma con l’Atalanta mancherà anche Rrahmani, anche il difensore era diffidato ed è stato ammonito, quindi la squalifica sarà automatica. Così Spalletti perde due giocatori fondamentali.