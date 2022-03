Osimhen indemoniato due record di gol in Napoli-Udinese

Victor Osimhen segna due gol con l’Udinese, il bomber nigeriano sale a 11 gol in Serie A, 15 in totale in stagione fino ad ora. L’attaccante del Napoli ha siglato una doppietta che gli fa battere il record di gol in campionato della scorsa stagione, in cui aveva segnato 10 gol, nonostante le tantissime assenze per infortunio.

Anche nella stagione 2021/22 Osimhen ha saltato 16 partite per infortunio e Covid, ma fino ad ora è riuscito a realizzare 11 reti. Osimhen va per il secondo anno in doppia cifra in Serie A, è il quarto africano della storia a risucirci, gli altri sono stati nomi illustri: Weah, Eto’o e Salah. Insomma le lodi per Osimhen non sembrano sprecate e nemmeno l’interesse di mercato delle grandi squadre. Il Newcastle è la squadra più interessata ad Osimhen.