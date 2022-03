Napoli-Udinese, Marelli: “Espulsione Pablo Mari, rosso ingiusto”

L’Udinese chiude in dieci uomini la sfida con il Napoli, sull’espulsione di Pablo Mari interviene anche Marelli: “Decisione sbagliata“. L’ex arbitro alla moviola di Dazn analizza il fallo di Pablo Mari su Zielinski, che ha indotto l’arbitro Fourneau a sventolare il rosso al giocatore dell’Udinese. Il fallo di Pablo Mari è veramente brutto, gamba alta e fuori tempo, con il polacco che lo anticipa nettamente l’avversario.

Nonostante il bruttissimo fallo Marelli non è convinto: “Il fallo è imprudente sicuramente, ma credo che sarebbe stato più giusto un cartellino giallo“. Mentre secondo Marelli non ci sono gli estremi per il calcio di rigore chiesto dall’Udinese qualche minuto prima, per un presunto fallo in area di rigore del Napoli.