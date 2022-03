Di Lorenzo, l’agente: “Non starà fermo un mese. Segnatevi questa data”

Giovanni Di Lorenzo potrebbe restare fermo almeno per un mese a causa dell’infortunio al ginocchio, un duro colpo per Spalletti. Il giocatore è stato visitato nella giornata di ieri dallo staff medico della Nazionale di Roberto Mancini che ha certificato il trauma al ginocchio. Lo scontro con il portiere Silvestri dell’Udinese è stato molto duro e lo ha costretto a lasciare il campo. Di Lorenzo sarà visitato nei prossimi giorni a Villa Stuart per definire al meglio i tempi di recupero. Sicuramente Di Lorenzo salta la prossima sfida con l’Atalanta, in cui mancherà Rrahmani ma pure Osimhen. L’arbitro Fourneau ha inventato l’ammonizione per il nigeriano, facendo un danno agli azzurri.

“Di Lorenzo in campo con la Fiorentina”

Dopo il primo consulto medico si è detto che Di Lorenzo poteva rientrare per la sfida Empoli-Napoli del 24 aprile. Ma Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo è convinto che rientrerà prima: “Quando l’ho conosciuto era a Matera. In quattro anni è passato dalla Lega Pro a vincere l’Europeo con l’Italia e a giocarsi lo scudetto con il Napoli. So di che tempra è fatto. E ho scommesso con lui: altro che un mese, salterà solo le partite con l’Atalanta e la Roma e con la Fiorentina sarà di nuovo titolare“.

Secondo Giuffredi il rientro in campo anticipato di Di Lorenzo sarà favorito anche dalla sua tempra mentale: “È deluso, triste, c’è un finale di stagione dove c’è in palio la qualificazione al Mondiale e lo scudetto. E lui ovviamente sta soffrendo perché nel momento clou si è fatto male. Gli ho detto: Ti chiamano Robocop proprio perché sei un Highlander. Lo ha visitato un’eccellenza italiana come il professor Ferretti che ci ha rassicurato sulla

gravità dell’infortunio. Lui per qualche ora ha pensato a un infortunio più grave e ha ritrovato il sorriso. Una distorsione è una cosa che può capitare e che si supera senza particolari contrattempi“.