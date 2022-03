Di Lorenzo la reazione all’infortunio: spunta una data per il rientro

L’infortunio di Giovanni Di Lorenzo complica i piani del Napoli di Spalletti e dell’Italia di Mancini, rientra ad Aprile. Sicuramente una brutta notizia per il club azzurro che trova in Di Lorenzo uno degli uomini di maggiore fiducia e rendimento. Anche contro l’Udinese è stato protagonista di una grande partita, fornendo anche l’assist per 2-1 di Osimhen.

Di Lorenzo resterà fermo almeno un mese a causa del trauma contusivo distorsivo al ginocchio. Dopo essere stato vistato anche dallo staff della Nazionale di Mancini, il giocatore nei prossimi giorni si sottoporrà ad una visita presso la clinica Villa Stuart a Roma.

Quando rientra dall’infortunio di Lorenzo?

Il Mattino indica i tempi di recupero di Giovanni Di Lorenzo e scrive: “Uno stop di un mese. Circa. Ma per il verdetto vero e proprio si conoscerà mercoledì mattina, quando Di Lorenzo verrà sottoposto a Villa Stuart, dal professor Mariani, a una serie di ulteriori accertamenti per scongiurare guai più seri. Ma la risonanza che

ieri il medico della Nazionale, il professor Ferretti, ha eseguito a Firenze ha escluso lesioni sia al menisco che ai legamenti. Il sogno Italia è saltato in aria, ma adesso è una corsa contro il tempo anche per tornare disponibile almeno per la partita di Empoli, il 24 aprile“. Se questa data fosse confermata allora Di Lorenzo salterebbe tre big match: Atalanta-Napoli, Napoli-Fiorentina e Napoli-Roma. Con l’Atalanta non ci saranno nemmeno Rrahmani e Osimhen, diffidati sono stati ammoniti durante la sfida con l’Udinese.

La reazione

L’infortunio è stato un duro colpo anche per Di Lorenzo, che in questi giorni sta assorbendo la delusione. “Ancora due giorni di apprensione. Ma intanto il morale di Di Lorenzo si è leggermente risollevato: temeva che l’infortunio fosse più grave, non ha quasi chiuso occhio nella notte pensando allo scontro con Silvestri. E ieri a Firenze, dove i medici della Nazionale lo hanno sottoposto alla risonanza al ginocchio, non ha nascosto la sua delusione: «Mi spiace per l’Italia, non ci voleva proprio adesso»” ha detto il terzino del Napoli.