CORSPORT – Newcastle tutto su Osimhen: offerta per convincere De Laurentiis

Il Newcastle è pazzo di Osimhen, il club inglese vuole ad ogni costo il nigeriano del Napoli è pronto a fare una super offerta. Lo sceicco Bin Salman non ha problemi di denaro, ecco perché già a gennaio voleva investire 150 milioni di euro per prendere Osimhen e Fabian Ruiz dal Napoli. De Laurentiis ha declinato l’offerta, anche perché nemmeno i diretti interessati erano disponibili al trasferimento nel club inglese. Soprattutto Fabian sa di avere il gradimento dell’Arsenal, ma anche di Barcellona e Real Madrid. Ma Osimhen resta un pezzo pregiato del mercato del Napoli, soprattutto con questa media-gol finisce sempre di più in copertina e attira l’interesse dei grandi club inglesi.

L’offerta del Newcastle per Osimhen

Corriere dello Sport fa luce sull’interesse dei Magpies per Osimhen. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Ci sono voluti quarantanove milioni di euro per strapparlo al Lilla, dentro un’operazione un po’ complessa per qualche plusvalenza di troppo, ma a 598 giorni di distanza dall’annuncio sfarzoso di Villa Camelia a Capri, Osimhen ora ha un’altra dimensione, scatena gli arabi del Newcastle, è da solo un fondo di garanzia da cento

milioni, più del doppio di quanto costò su pressione di Cristiano Giuntoli, il diesse del Napoli, che scelse senza indugi e decise di scommetterci su“.

Ma l’offerta del Newcastle per Osimhen è solo un primo approccio e può far scatenare un’asta intorno al giocatore nigeriano. Non è un caso che Massimo Sparnelli parli di 200 milioni di euro pronti ad essere messi sul piatto per l’attaccante del Napoli. A 23 anni e dopo tanti, troppi infortuni e sfortune, Osimhen sembra aver trovato la sua definitiva dimensione per esplodere. Ma De Laurentiis non lo lascerà partire tanto facilmente, chi vuole Osimhen dovrà veramente fare un’offerta impossibile da rinunciare, come accaduto in passato ad esempio per Cavani.