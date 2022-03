Uragano Osimhen: numeri pazzeschi per il nigeriano

Victor Osimhen sempre più decisivo per il Napoli, il bomber azzurro ha segnato quindici gol in stagione. La doppietta di Osimhen con l’Udinese lo lancia in maniera definitiva nell’orbita dei grandi bomber. Il nigeriano ha dimostrato che quando è in condizione è devastante. Si, perché in due stagioni al Napoli il giocatore azzurro ha dovuto saltare complessivamente, fino ad ora, quarantanove partite. Insomma non un dettaglio.

Eppure Osimhen sia nella stagione 2020/21 che 2021/22 è riuscito ad arrivare in doppia cifra in Serie A. Un record quello del nigeriano, che lo avvicina a grandissimi calciatori africani come Weah, Eto’o e Salah.

Osimhen: i gol in Serie A

Fino alla 30sima giornata di Serie A, Osimhen ha segnato 11 gol in stagione. Numeri pazzeschi se si pensa che l’attaccante ha giocato ‘solo’ 17 partite da titolare delle 30 disputate fino ad ora. Statistiche del gol che fanno riflettere e che accendono i riflettori sul giocatore. Per Osimhen si parla addirittura di un’offerta da 200 milioni di euro dalla Premier League. Numeri incredibili anche in questo caso.

Intanto se lo coccola il Napoli ed i tifosi azzurri che allo stadio sono impazziti per Osimhen. Il nigeriano è atleticamente devastante, ha una velocità incredibile e il fiuto del gol. Ma a tutto questo bisogna aggiungere un fattore determinante: Osimhen può ancora migliorare, è evidente. A livello tattico e tecnico ha degli ampi margini di crescita che lo proiettano in una dimensione ancora superiore. In meno di una stagione Spalletti è riuscito a farlo crescere molto sotto questi due punti di vista. Il nigeriano gioca più con la squadra, doma meglio il pallone, ma può fare ancora di più.

Peccato che il Napoli dovrà rinunciare ad Osimhen con l’Atalanta. L’arbitro Fourneau si è inventato un’ammonizione senza alcun senso, che per il regolamento non esiste. Spalletti dovrà rinunciare al suo bomber e questo non sarà di certo un dettaglio da poco nella corsa scudetto.