Scandalo Fourneau, inventa ammonizione di Osimhen salta l’Atalanta

Il Napoli vince con l’Udinese ma perde Osimhen nella sfida con l’Atalanta. Il nigeriano era diffidato ed è stato ammonito da Fourneau. Molto contestata l’ammonizione di Osimhen da tutti i giocatori del Napoli, ma anche dalla panchina azzurra. Il fallo di mano commesso da Osimhen a velocità normale non sembra esserci in alcun modo, ma anche al replay si evidenzia che il tocco non c’è. Invece l’arbitro Fourneau non ha dubbi e sventola il cartellino giallo ad Osimhen. Un’ammonizione pesantissima per l’attaccante del Napoli che non giocherà la prossima sfida di Serie A tra Atalanta e Napoli.

Gli azzurri perderanno un attaccante decisivo per il gioco del Napoli. Non è un caso che Osimhen abbia segnato una doppietta anche con l’Udinese. Le sue giocate sono state decisive per dare i tre punti al Napoli nella sfida al Maradona. Dopo l’ammonizione inventata dall’arbitro Francesco Fourneau Osimhen sarà squalificato. Un problema non da poco per Luciano Spalletti, che perderà anche Rrahmani nella trasferta di Bergamo, anche il difensore era diffidato ed è stato ammonito. Inoltre bisognerà capire anche le condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino italiano è uscito dal campo per infortunio e potrebbe saltare le gare dei playoff per i Mondiali di Qatar 2022. Perdere anche Di Lorenzo sarebbe davvero un duro colpo per Spalletti.