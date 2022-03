Osimhen indomabile: il sogno del Napoli continua. Il video dei gol

Dopo il gol di Osimhen il Napoli prova a fare il terzo, ma l’Udinese non smette di giocare anche se resta in dieci per l’espulsione contestata di Pablo Mari per un fallaccio su Zielinski al minuto 83′. Dopo se minuti di recupero il Napoli porta a casa una vittoria importantissima, ma anche tre brutte notizie perché Rrahmani e Osimhen salteranno la sfida con l’Atalanta perché saranno squalificati per somma di ammonizioni. Da verificare anche le condizioni di Di Lorenzo uscito per infortunio.