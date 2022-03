“Osimhen monumentale” tutti pazzi per il nigeriano

Victor Osimhen esaltato dalle pagelle dei quotidiani, i due principali giornali sportivi italiani gli danno voto otto. Undici gol in diciassette partite da titolare, se non è un fenomeno Osimhen, allora bisogna cambiare la parola. Quello che incanta del nigeriano è la sua velocità di pensiero e movimento, il suo strapotere fisico e la sua elevazione: quinto gol di testa stagionale. Insomma Osimhen è stato falcidiato dagli infortuni anche nella stagione 2021/22 ma continua a fare gol, come se nulla fosse accaduto. Ma quello che maggiormente impressiona di Osimhen è il suo potenziale. Perché tecnicamente può crescere ancora molto, così come può farlo tatticamente. Ecco perché dalla Premier League hanno pronta un’offerta da duecento milioni di euro per il giocatore.

Osimhen: le pagelle di Napoli-Udinese

Ecco quanto scrivono i quotidiani dando i voti ad Osimhen:

Corriere dello Sport 8 : Monumentale: si scrive gole e si legge Osimhen. Un mostro di tempismo, d’atletismo.

: Monumentale: si scrive gole e si legge Osimhen. Un mostro di tempismo, d’atletismo. Gazzetta dello Sport 8: Tracimante, irrefrenabile. Oggi è un incubo per qualsiasi difensore perché il suo moto continuo in velocità sfiancherebbe anche una gazzella. Quando sarà più preciso negli appoggi diventerà perfetto.

Peccato che il Napoli penalizzato ancora dagli arbitri, debba perdere Victor Osimhen per una squalifica inventata da Fourneau. Il giallo al giocatore del Napoli nel match con l’Udinese è inesistente, anche in termini di regolamento, ma l’arbitro romano ha deciso di sventolarlo comunque. Così Spalletti senza nemmeno Petagna dovrà puntare sull’eterno Mertens.