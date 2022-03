Primavera Napoli, il video del super gol di Ambrosino

Giuseppe Ambrosino sempre più protagonista della Primavera del Napoli. L’attaccante è andato in gol anche con il Sassuolo. Oramai Ambrosino è un punto fermo della Primavera allenata da Frustalupi, l’attaccante di Procida è stato blindato da Aurelio De Laurentiis. È possibile che l’anno prossimo Ambrosino possa andare in prestito in qualche club di categoria minore come accaduto nel passato con Lorenzo Insigne e Gianluca Gaetano ad esempio.

Il talento di Ambrosino è sotto gli occhi di tutti, nel match Primavera Napoli-Sassuolo ha messo a segno un altro bellissimo gol. L’attaccante che indossa la numero dieci è entrato in area ed ha superato il portiere avversario con un destro potente preciso. La partita è terminata 1-1.