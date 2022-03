Osimhen devastante: la reazione del Maradona da estasi – VIDEO

Victor Osimhen protagonista assoluto di Napoli-Udinese, la sua doppietta dà tre punti al Napoli che resta in corsa per lo scudetto. Gli azzurri hanno reagito dopo allo svantaggio di Deulofeu e dopo un primo tempo complicato, ma in cui hanno avuto almeno due azioni gol per pareggiare, il Napoli ha legittimato il vantaggio nella ripresa.

Spalletti ha cambiato il Napoli con l’ingresso di Mertens nel secondo tempo, ma è stato Osimhen con la sua doppietta a far scoppiare di gioia i tifosi azzurri.

Il nigeriano dopo il secondo gol è stato travolto dalla gioia dei suoi compagni che sono andati ad abbracciarlo sotto la curva. Poi lo speaker del Maradona, Decibel Bellini ha scandito il nome: “Victor” a cui tutti i presenti hanno risposto: “Osimhen“. Una passione incredibile quella dei tifosi del Napoli, che non hanno mai smesso di tifare, anche quando il Napoli era andato sotto per 1-0 nel primo tempo. Mai un fischio, ma solo incitamento puro, poi il delirio totale ai due gol di Osimhen. Due reti bellissime del nigeriano che in 17 presenze da titolare ha segnato 11 gol in campionato. Insomma un bottino mica da poco, che giustifica l’interessa dei club di Premier League, pronti a fare un’offerta esagerata per il cartellino di Osimhen.