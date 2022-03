Spalletti: “Vittoria lucida. Osimhen, quanto ci sei mancato. Zanoli diventerà fortissimo”

Luciano Spalletti analizza Napoli-Udinese, l’allenatore fa i complimenti alla squadra: “Vittoria meritata contro i friulani“. Il tecnico azzurro a Dazn sottolinea il carattere del suo Napoli ma soprattutto la “lucidità della squadra che è stata brava ad avere sempre i giusti equilibri. Giocavano contro l’Udinese a cui vanno fatti i complimenti, perché Cioffi la fa giocare molto bene. I friulani erano molto ben messi in campo“.

Spalletti su Napoli-Udinese aggiunge: “La differenza con altre partite è che questa volta siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto a nostra disposizione“. L’allenatore ha perso per infortunio anche Di Lorenzo durante la partita, sostituendolo con Zanoli: “Gli ho detto di stare tranquillo perché conosco le sue capacità. Lui è un ottimo calciatore che ha davanti a se una grandissima carriera, diventerà fortissimo. Solo che a volte quando non si gioca si può perdere in autostima, ma noi abbiamo bisogno di tutti, abbiamo fiducia in lui ed ho voluto trasmettergli questo sentimento“.

Protagonista della partita è stato sicuramente Victor Osimhen: “È un giocatore che riesce ad andare anche oltre le sue caratteristiche. In questa stagione ci è mancato, per noi è molto importante. Oggi lo abbiamo servito anche poco, lui è molto bravo di testa e dobbiamo dargli ancora più rifornimenti di questo tipo“. Non manca un riferimento a Mertens, entrato nel secondo tempo. Il belga ha dato quel guizzo in più alla squadra: “Quando riesci a chiudere la squadra avversaria in difesa ci si può permettere certi giocatori. Per noi è fondamentale avere tutti a disposizione“. Spalletti ha poi detto che la squadra “deve essere brava ad affrontare gare del genere, in cui serve anche tirare pallate dalla difesa. Gli spazi dobbiamo trovarli, perché fino a quando non è finito il campo ci sono sempre“.