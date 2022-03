Juve, Allegri snobba il Napoli: “Scudetto? L’Inter è la favorita”

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato della lotta scudetto in serie A, tra Napoli, Milan e Inter.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo la gara contro la Salernitana ha parlato anche della corsa scudetto in serie A:

“Il Milan ha 66 punti ed è normale che è la favorita. Ma io credo che l’Inter abbia molte chance di vincere lo scudetto. Non togliendo il Napoli. Ora inizia ad alzarsi la pressione, le cose diventano più complicate. Ma credo che l’Inter abbia ancora margini di vantaggio”.

Il tecnico della Juventus ha snobbato ancora una volta il Napoli, cosi come ha fatto l’edizione della Gazzetta dello Sport di oggi c’è anche un piccolo riquadro con foto di Simone Inzaghi, per parlare dell’ennesimo pareggio dell’Inter. Sette punti in sette gare per i nerazzurri, che oramai sono sempre più aggrappati al recupero Bologna-Inter per recuperare punti decisivi per lo scudetto.

Per la vittoria in rimonta del Napoli contro l’Udinese ci sono, vece, solo tre righe. “Pazzesco Osimhen ribalta l’Udinese. Salterà l’Atalanta”. Il riferimento è alla doppietta fantastica di Osimhen, ma anche alla squalifica ingiusta di Osimhen, inventata da Fourneau.

Sembra assurdo che si possa fare un trattamento del genere alla seconda in classifica. Ma è stato lo stesso direttore di Gazzetta, Stefano Barigelli a spiegare il motivo per il quale viene snobbato il Napoli. La rosea tiene principalmente alle milanesi.