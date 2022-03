Inter ricorso per la sfida a Bologna: la beffa è servita

La corsa scudetto in Serie A deve considerare l’Inter che ha una gara in meno, perché deve recuperare la sfida con il Bologna. Il match Bologna-Inter era previsto a gennaio del 2022 ma non fu giocato a causa dell’eccessivo numero di positivi al Covid 19 tra le file dei felsinei. Il blocco al Bologna fu imposto direttamente dall’Ausl. Da quel momento in poi ci si è chiesti quando potevano essere recuperata la partita, ma fino ad ora non si è ancora ad una conclusione. Una data per il recupero di Bologna-Inter non c’è ancora, anche perché i nerazzurri hanno tempo fino al 24 marzo per fare la presentazione del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

Quando si gioca Bologna-Inter?

I nerazzurri hanno intenzione di presentare il ricorso e lo faranno nell’ultimo giorno a loro disposizione. Ovvero 30 giorni dal ricevimento delle motivazioni con le quali a metà febbraio la Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha respinto la richiesta nerazzurra di 3-0 a tavolino. Questo ovviamente fa dilatare i tempi a tutto vantaggio dei nerazzurri, ma rischiando di falsare il campionato. Dopo la presentazione del ricorso per il recupero di Bologna-Inter bisognerà attendere che venga fissata una data. Orientativamente la gara si giocherà tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, ovvero quando il Bologna può essere già salvo e quindi avere molto meno motivazioni di quelle attuali. Insomma un bell’aiuto per la squadra di Simone Inzaghi, che nella 29sima giornata di campionato deve dire grazie alla dea bendata per la clamorosa svista di Guida e Massa sul rigore non concesso per fallo di Ranocchia su Belotti. Altra situazione che può inficiare la lotta scudetto. Una corsa che vede impegnate quattro squadra: Milan, Napoli, Inter e la Juventus più staccata. Ma bisogna sempre considerare che la partita da recuperare da parte degli uomini di Simone Inzaghi.