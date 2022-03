Corsa scudetto: prima pagina Gazzetta, il Napoli non merita nemmeno una foto

La corsa scudetto si infiamma con Milan e Napoli che hanno un passo simile, mentre l’Inter continua a steccare ma resta in scia. La 30sima giornata di Serie A ha visto la corsa scudetto centralizzata durante il sabato 19 marzo, solo la Juventus giocherà oggi con la Salernitana.

I risultati finali sono i seguenti: Napoli-Udinese 2-1; Fiorentina-Inter 1-1 e Cagliari-Milan 0-1. Insomma lotta per il titolo finale molto animata. Eppure la prima pagina di Gazzetta apre a tutto campo sul Milan parla di ‘Lampo scudetto’ con la foto di Bennacer che esulta dopo il gol insieme ai compagni di squadra.

Sulla prima pagina di Gazzetta dello Sport di oggi c’è anche un piccolo riquadro con foto di Simone Inzaghi, per parlare dell’ennesimo pareggio dell’Inter. Sette punti in sette gare per i nerazzurri, che oramai sono sempre più aggrappati al recupero Bologna-Inter per recuperare punti decisivi per lo scudetto. Per la vittoria in rimonta del Napoli contro l’Udinese ci sono, vece, solo tre righe. “Pazzesco Osimhen ribalta l’Udinese. Salterà l’Atalanta”. Il riferimento è alla doppietta fantastica di Osimhen, ma anche alla squalifica ingiusta di Osimhen, inventata da Fourneau.

Sembra assurdo che si possa fare un trattamento del genere alla seconda in classifica. Ma è stato lo stesso direttore di Gazzetta, Stefano Barigelli a spiegare il motivo per il quale viene snobbato il Napoli. La rosea tiene principalmente alle milanesi.