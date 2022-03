Bruscolotti: “Spalletti su Mertens frase infelice, non si può trattare così…”

Giuseppe Bruscolotti fa il punto sul Napoli e la corsa scudetto, con gli azzurri che sono ancora a lottare per il titolo in Serie A. Nell’ultima partita con l’Udinese è stato decisivo l’entrata in campo di Dries Mertens, l’attaccante belga ha dato vitalità alla manovra offensiva, anche se poi la doppietta decisiva l’ha segnata Osimhen.

Spalletti a fine gara ha detto che “Dries Mertens va utilizzato nel modo giusto, ci sono certe partite adatte a lui e altre meno“. Una esternazione che non ha fatto felice Bruscolotti.

Durante Goal Show in onda su Televomero l’ex giocatore del Napoli ha detto: “Quanto detto da Spalletti su Mertens è una frase veramente infelice. Io non credo che sia giusto trattare così un giocatore come Mertens. Parliamo di un calciatore veramente forte, che ha il record di gol nella storia del Napoli. Non mi sembra giusto affermare che il belga possa essere schierato solo in determinate partite. Dries è un calciatore importante e, in quanto tale, merita la massima considerazione. Ma stiamo scherzando?”

Proprio Mertens dovrà ora risolvere i problemi di Spalletti durante Atalanta-Napoli. L’ingiusta squalifica di Osimhen e l’infortunio di Petagna lasciano il tecnico con il solo Mertens come punta centrale. Cambierà di nuovo il modo di giocare della squadra, perché Mertens e Osimhen sono due attaccanti molto diversi. Ma il belga ha un feeling con il gol straordinario, quindi Spalletti può sentirsi al sicuro.