Ospina attende il Napoli: novità sul rinnovo

Il Napoli deve risolvere il problema dei portieri, in rosa ci sono Alex Meret e David Ospina, ma entrambi possono lasciare il club azzurro. L’estremo difensore italiano non ha mai convinto del tutto, non è un caso che tre allenatori diversi: Ancelotti, Gattuso e Spalletti non gli abbiano mai dato piena fiducia. Inoltre i suoi infortuni troppo frequenti preoccupano. Ecco perché il Napoli sta prendendo in considerazione l’idea di lasciarlo partire a fine stagione, qualora dovesse arrivare una buona offerta economica.

Napoli: Ospina o Meret

Il ragionamento sui portieri deve essere ponderato, perché Spalletti deve trovare il giusto equilibrio in un ruolo molto delicato. Ospina ha offerte dall’estero, ma fino ad ora non ha sottoscritto nessun nuovo contratto, nonostante potesse farlo. Secondo Tuttosport il portiere colombiano “per il momento preferisce non ascoltare le offerte di altri club, in attesa di sentire cosa vuole fare il Napoli. E il Napoli si sta convincendo dell’importanza di rinnovare un portiere affidabile, un leader ancora 33enne“. La permanenza di Ospina in azzurro darebbe un’altra spallata alla cessione di Meret che piace alla Fiorentina. Ma quello di giugno sarà un mercato con un Napoli protagonista, perché il club azzurro dovrà acquistare per forza il sostituto di Insigne, ad esempio. Inoltre ci sono da valutare le possibili cessioni di Fabian Ruiz e Osimhen, che qualora dovessero partire dovranno essere rimpiazzati. Il tutto dovrà essere fatto rientrando nei nuovi parametri del Fair Play Finanziario della Uefa, dato che il Napoli non rispetta i nuovi standard richiesti.