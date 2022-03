Napoli: quattro assenze con l’Atalanta, dubbio Anguissa, Lozano rientra tardi

Il Napoli con l’Atalanta avrà sicuramente quattro assenti: Osimhen, Rrahmani, Di Lorenzo e Petagna, in dubbio Anguissa e Meret. Insomma sembra che il Napoli non riesca a stare per troppo tempo senza almeno un pizzico di emergenza. Oltre agli infortuni questa volta ci si è messo anche l’arbitro Fourneau che con l’ammonizione inventata ha escluso Osimhen da Atalanta-Napoli. In questo modo è stato tolto dai giochi il miglior attaccante azzurro, anche se in panchina c’è un certo Mertens che di gol se ne intende.

Atalanta-Napoli: dubbi di formazione per Spalletti

Anche Spalletti è stato messo a letto da una influenza, ma niente Covid 19 nel suo caso. Nonostante tutto il tecnico sta già pensando a come reagire alle indisponibilità del Napoli con l’Atalanta. In difesa ci sono due cambi da fare e se Juan Jesus è sicuro di un posto da titolare, sulla fascia destra c’è un ballottaggio. Zanoli e Malcuit si giocano un posto per sostituire Di Lorenzo. In attacco anche Mertens è sicuro di giocare dal primo minuto, anche perché è l’unico attaccante centrale a disposizione.

Da valutare ci sono anche le condizioni di Anguissa che ha saltato gli impegni con la Nazionale per un problema muscolare. Poi ci sono gli impegni con le Nazionali: Ospina e Koulibaly giocheranno martedì la seconda partita di qualificazione, rispettivamente in Venezuela e Senegal.

Poi c’è Lozano che con il Messico gioca ben tre partite, ritornando a disposizione solo venerdì, ovvero due giorni prima di Atalanta-Napoli. Fuori c’è anche Lobotka, che però gioca solo in amichevole con la sua Slovacchia, contro la Finlandia. Ma Spalletti dovrà valutare anche le condizioni psicologiche di Insigne eliminato con l’Italia. Il talento napoletano resta tra i convocati anche per l’inutile sfida tra Italia e Turchia, poi farà rientro a Castel Volturno.