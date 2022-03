Di Lorenzo l’agente: “Via da Napoli? mi ha confessato una cosa. Fa terapie, torna prima del previsto?”

Giovanni Di Lorenzo è fermo per infortunio, il terzino continua le terapie in attesa di tornare a disposizione di Spalletti.

“Quando tornerà dall’infortunio al ginocchio? Recupero più breve del previsto? La mia speranza è che possa rientrare con la Roma e saltare solo Atalanta e Fiorentina, però è presto per dirlo, lo scopriremo solo strada facendo, durante il percorso riabilitativo. Dovrà fare un buon potenziamento muscolare? La terapia conservativa è già iniziata, è già al lavoro a Castel Volturno”, ha ammesso l’agente.

Mario Giuffredi ha poi aggiunto: “Servono alternative a Di Lorenzo? E’ da vedere: Zanoli è da scoprire, è molto forte e potrebbe essere il futuro. Bisogna capire se sia pronto per giocare a certi livelli. Se non sarà lui, si punterà su qualcun altro, perché Di Lorenzo non può fare cinquanta partite”.

Sul futuro: “Di Lorenzo via da Napoli? No, non parliamone: è presto per il mercato, ora siamo concentrati sul finale di campionato. Giovanni è molto legato al Napoli. Messaggi da altri club? Lo ripeto: è molto legato al Napoli. Ieri mi parlava del sentimento che ha per la città, una città che tutti rimpiangono quando vanno via. E’ molto legato alla piazza e ci tiene tantissimo a continuare qui. Le vie del Signore sono infinite, ma l’idea di base è questa qui”.

