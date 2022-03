Veretout l’agente: ” La verità sul Napoli. Ecco la situazione, ho una sensazione”

L’agente di Veretout parla dell’interesse del club azzurro per il centrocampista. Cristiano Giuntoli lo ha seguito per lungo tempo.

Jordan Veretout è stato il vero obiettivo per il centrocampo del Napoli nelle passate sessioni di mercato, Cristiano Giuntoli ha sempre mantenuto i rapporti con Mario Giuffredi, agente del calciatore francese che gestisce gli interessi anche di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui.

Giuffredi ai microfoni di Radio Marte ha parlato dell’interesse del Napoli per Jordan Veretout:

“Veretout? Il Napoli non prende calciatori così. L’idea è quella di andare sui giovani e visto il momento storico che si vive dal punto di vista finanziario va bene. Il Napoli ha già tanti giocatori esperti: c’è Lobotka, Elmas è giovane ma ha esperienza, Anguissa è esperto così come Zielinski.

Il Napoli ha già tanti centrocampisti di una certa esperienza e non è detto che non ne metta un altro ma più giovane. Nel calcio oggi tutti sono portati a fare questo tipo di di discorso. Penso che il Napoli fino a quando non avrà la certezza di andare in Champions non inizierà a fare mercato“. Ha concluso il procuratore.